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| | Уфимский рэпер Face предложил руку и сердце Марьяне Ро

Уфимский рэпер Face предложил руку и сердце Марьяне Ро

Сегодня, 16:57
На YouTube-канале опубликовали ролик проекта «The люди». Видео называется «Марьяна Ро: Face сделал предложение на кухне». Известная блогерша рассказала о своих отношениях с музыкантом.

Уфимский рэпер Face предложил руку и сердце Марьяне Ро

 

В интервью журналист спросил у Марьяны Ро, делали ей когда-либо предложение руки и сердца. Девушка призналась, что ее недавно позвали замуж, и она согласилась, но назвать имя своего жениха дама отказалась. Зато блогреша без проблем согласилась обнародовать обстоятельства, при которых мужчина предложил ей официальную регистрацию отношений. Молодые люди находились на кухне, все произошло спонтанно. Парень неожиданно предложил выйти за него замуж, и девушка не стала огорчать его отказом.

По мнению папарацци, жениться на Марьяне Ро хочет именно уфимский рэп-исполнитель Face. Музыкант ранее признался представителям прессы, что его подруга беременна. По словам журналистов, предстоящая свадьба связана с ожиданием ребенка.
Домбровский Сергей
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