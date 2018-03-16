Фанатам не понравился 13-летний Кит Харингтон из «Игры Престолов»

Актер Кит Харингтон, прославившийся ролью Джона Сноу в сериале «Игра престолов», разочаровал многих поклонников своим фото в 13-летнем возрасте. Большинство фанатов просто не узнали в мальчике-ботанике на фото своего кумира.

Благодаря прославившему его героическому кино-образу в сериале «Игра престолов», актер Кит Харингтон успел обзавестись огромной армией поклонниц во многих странах мира. Однако недавнее опубликованное фото в Instagram не понравилось многим из них. В ничем не примечательном 13-летнем мальчике, напоминающем ботаника, сложно узнать нынешнего секс-символа, о чем и сообщают многие поклонники в комментариях к публикации.

В январе 2018 года пьяного Харингтона насильно выводили из клуба в Нью-Йорке в связи с его недостойным поведением в заведении. Очевидцы сообщали, то актер попытался вырвать кий у играющих в бильярд и хотел вмешаться в чужую игру. После непродолжительного пребывания на улице Харингтон хотел было вернуться, но охранники выдворили его из клуба окончательно.