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| | Сергей Трофимов считает себя плохим отцом

Сергей Трофимов считает себя плохим отцом

Сегодня, 16:54
Очередным гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» стал знаменитый российский певец Сергей Трофимов. Ведущему он искренне признался в том, что не считает себя хорошим отцом, ведь проводит с детьми значительно меньше времени, чем бы хотелось ему самому.

Сергей Трофимов считает себя плохим отцом

 

Свой творческий путь Трофимов начал, когда ему был всего 21 год, однако популярность он начал набирать только лишь к концу 90-х годов. Начало его жизни тоже сложно назвать радушным, ведь когда ему было три года, его родители развелись и в следующий раз отца он увидил лишь спустя 27 лет.

Пришел отец, как ни странно, на концерт к своему сыну. Тогда Трофимову было уже за 30 лет. Тогда же Сергей и узнал, что отец избивал мать это и стало главной причиной развода.

«Судить бывает очень трудно. Очень редко, практически никогда, не бывает так, что виновата одна сторона. Не стоит клеймить кого-то раз и навсегда», - заявил Сергей и признался, что обиду на отца не держит, но признает, что родного в нем так и не признал.

Трофимов считает себя плохим отцом, потому что со своими детьми почти не видится, так как все время находится на гастролях. Даже с детьми от второго брака он не может проводить достаточно времени, о чем сильно жалеет. В начале 2003 года артист познакомился со своей будущей второй женой Анастасией. На тот момент Трофимов был еще женат, но собирался разводиться с официальной супругой, так как давно не жил с Натальей.
Николай Офицеров
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