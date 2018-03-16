Подольская организовала конкурс селфи с выборов

Теперь каждый желающий получит шанс пойти на ужин со звездой. Наталья Подольская в своем Instagram-аккаунте объявила необычный конкурс: она предложила пользователям сделать селфи с выборов президента РФ и написать историю о том, почему важно делать выбор.

Виктория Озерова

Известная исполнительница Наталья Подольская приятно удивила пользователей. Она в своем микроблоге объявила необычный конкурс. Для участия нужно 18 марта прийти на выборы президента РФ и сделать селфи с избирательного участка. В подписи к снимку автору нужно указать, почему так важно голосовать и вообще уметь принимать решения. Чтобы точно участвовать, пост нужно сопроводить хэштегом #СтранаВыбирает и отметить Наталью Подольскую. В 00:00 19 марта исполнительница выберет победителя. Главный приз – поход с певицей в столичный ресторан.Подольская уточила, что победить может как автор лучшего селфи, так и истории. Выбирать она будет «сердцем».