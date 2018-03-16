«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

От Редактора

"Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

Лайнер погубило отсутствие ключа от сейфа с биноклем.

Сюжеты :

Астрономы обнаружили на Марсе лицо героя киносаги "Звёздные войны" Одинока и счастлива: Бузова сама себе покупает дорогие подарки Фото грустной кошки растрогало пользователей соцсетей На конференции в Мельбурне презентован транспорт будущего В Таиланде игривый слоненок извалял американку лицом в грязи Федор Бондарчук назвал дату выхода фильма «Притяжение-2» Рианна накрасила мужчинам губы Нежные поздравления: Влад Соколовский и Рита Дакота отметили 4 годовщину отношений Новый смартфон от Samsung: Galaxy S10 получит аналог Face ID Олег Газманов отказался от ребенка Samsung запустил в России программу trade-in для смартфонов Наследник iPhone X получил название iPhone SE 2 и показался на видео
| | Джастина Теру уличили в измене Дженнифер Энистон

Джастина Теру уличили в измене Дженнифер Энистон

Сегодня, 16:47
Развод Джастина Теру и Дженнифер Энистон стал для фанатов громом среди ясного неба. Теперь, приняв это как данность, поклонники решили побольше выяснить о личной жизни кумиров и узнали, что Теру не всегда был верным супругом для Энистон.

Джастина Теру уличили в измене Дженнифер Энистон

 

Недавно иностранные СМИ приписали, что Джастин изменял актрисе с 25-летней художницей Петрой Коллинз. В бытность мужем Дженнифер он проводил с Петрой целые месяцы, наслаждаясь ее обществом и не только. Несмотря на то, что сам актер уверял, что Коллинз для него лишь близкий друг, журналисты были убеждены, что девушка для него скорее подруга во всех смыслах этого слова. А недавно в Сеть попало их совместное фото, которое избавило работников масс-медиа и фанатов от остатка сомнений. Более того, сразу после расставания с кинодивой Джастин предался любовным утехам с молодой художницей.

Джастина Теру уличили в измене Дженнифер Энистон

 

При этом мнения инсайдеров из окружения актера кардинально отличаются. Один просто настаивает на романтическом союзе Теру и Коллинз, а второй опровергает это, подчеркивая, что Джастин все еще не может пережить развод с Дженнифер.

Отмечается, что вместе бывшие супруги не жили уже больше года, а месяц назад официально объявили о расставании. А далее выяснилось, что официально они и не были женаты, поскольку им не выдали лицензию на брак. Так что с юридической точки зрения отношения Теру и Коллинз нельзя считать изменой.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Дженнифер Энистон и Джастин Теру отметили годовщину свадьбы
Дженнифер Энистон и Джастин Теру отметили годовщину свадьбы

Звездная пара Дженнифер Энистон и Джастин Теру отметили первый год совместной жизни. Годовщину свадьбы влюбленные отправились отмечать в ресторан.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру тайно поженились
Дженнифер Энистон и Джастин Теру тайно поженились

Иностранные СМИ поделились информацией о том, что Дженнифер Энистон и Джастин Теру поженились. Это стало неожиданным сюрпризом для всех гостей.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру сыграют свадьбу на Гавайях
Дженнифер Энистон и Джастин Теру сыграют свадьбу на Гавайях

Известная американская актриса Дженнифер Энистон и Джастин Теру сыграют свадьбу на Гавайях, об этом пишут многие зарубежные СМИ.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости