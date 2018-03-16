Джастина Теру уличили в измене Дженнифер Энистон

Развод Джастина Теру и Дженнифер Энистон стал для фанатов громом среди ясного неба. Теперь, приняв это как данность, поклонники решили побольше выяснить о личной жизни кумиров и узнали, что Теру не всегда был верным супругом для Энистон.

Недавно иностранные СМИ приписали, что Джастин изменял актрисе с 25-летней художницей Петрой Коллинз. В бытность мужем Дженнифер он проводил с Петрой целые месяцы, наслаждаясь ее обществом и не только. Несмотря на то, что сам актер уверял, что Коллинз для него лишь близкий друг, журналисты были убеждены, что девушка для него скорее подруга во всех смыслах этого слова. А недавно в Сеть попало их совместное фото, которое избавило работников масс-медиа и фанатов от остатка сомнений. Более того, сразу после расставания с кинодивой Джастин предался любовным утехам с молодой художницей.

Дарья Светозарова

При этом мнения инсайдеров из окружения актера кардинально отличаются. Один просто настаивает на романтическом союзе Теру и Коллинз, а второй опровергает это, подчеркивая, что Джастин все еще не может пережить развод с Дженнифер.Отмечается, что вместе бывшие супруги не жили уже больше года, а месяц назад официально объявили о расставании. А далее выяснилось, что официально они и не были женаты, поскольку им не выдали лицензию на брак. Так что с юридической точки зрения отношения Теру и Коллинз нельзя считать изменой.