Юлия Берг подала в суд за опубликование мастурбации

Певица Юлия Берг на днях попала в центр интимного скандала. Во время модного показа Беллы Потёмкиной в объективе камеры оказалась рука девушки, находившаяся в районе гениталий ее любовника Дмитрия Торина.

В ответ на это Юлия обратилась в суд общей юрисдикции с просьбой удалить из всеобщего доступа скандальный материал. Берг отметила, что после обращения в суд видео опубликованное на канале «Super», было удалено. Однако, по мнению пользователей Instagram, кадры были удалены в связи с превышением рамок цензуры. Как отмечают поклонники, на видео ясно видно медленную ласку полового органа Торина.Однако, не все пользователи согласны с тем, что видео попало в интернет случайно. Часть пользователей уверенны в том, что все было сделано ради повышения популярности певицы и громкого скандала. Параллельно с этом, в интернете продолжает набирать свою популярность хэштег «дрочанебыло».