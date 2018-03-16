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| | Юлия Берг подала в суд за опубликование мастурбации

Юлия Берг подала в суд за опубликование мастурбации

Сегодня, 17:30
Певица Юлия Берг на днях попала в центр интимного скандала. Во время модного показа Беллы Потёмкиной в объективе камеры оказалась рука девушки, находившаяся в районе гениталий ее любовника Дмитрия Торина.

Юлия Берг подала в суд за опубликование мастурбации

 

В ответ на это Юлия обратилась в суд общей юрисдикции с просьбой удалить из всеобщего доступа скандальный материал. Берг отметила, что после обращения в суд видео опубликованное на канале «Super», было удалено. Однако, по мнению пользователей Instagram, кадры были удалены в связи с превышением рамок цензуры. Как отмечают поклонники, на видео ясно видно медленную ласку полового органа Торина.

Однако, не все пользователи согласны с тем, что видео попало в интернет случайно. Часть пользователей уверенны в том, что все было сделано ради повышения популярности певицы и громкого скандала. Параллельно с этом, в интернете продолжает набирать свою популярность хэштег «дрочанебыло».
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