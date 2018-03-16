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| | Сын Анны Калашниковой получил подарок за 10 тысяч евро

Сын Анны Калашниковой получил подарок за 10 тысяч евро

Сегодня, 16:42
Модель и актриса Анна Калашникова пригласила на трехлетие сына Даниила только родственников и близких друзей. Крестный Андрей Ковалев сделал мальчику подарок за 10 тысяч евро.

Сын Анны Калашниковой получил подарок за 10 тысяч евро

 

Анна Калашникова сообщила поклонникам в Instagram, что праздник прошел успешно. Присутствующие хорошо провели время, мило пообщались и поздравили именинника. Бизнесмен Андрей Ковалев профинансировал обустройство детской комнаты Даниила. Предприниматель потратил 10 тысяч евро на данный проект. По словам Калашниковой, Ковалев всегда помогает ей с ребенком. Бизнесмен изъявил желание даже усыновить Даню. Модель отказалась от этого предложения, поскольку у нее появился богатый ухажер и дама намерена устроить свою личную жизнь в ближайшем будущем.

Сын Анны Калашниковой получил подарок за 10 тысяч евро

 

Анна Калашникова получила известность после романа с певцом Прохором Шаляпиным. Влюбленные намеревались пожениться, но позже оказалось, что модель ждет ребенка не от него. Это стало причиной разлада, Шаляпин отменил торжественную церемонию и отказался связывать свою жизнь с актрисой.
Домбровский Сергей
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