Сын Анны Калашниковой получил подарок за 10 тысяч евро

Модель и актриса Анна Калашникова пригласила на трехлетие сына Даниила только родственников и близких друзей. Крестный Андрей Ковалев сделал мальчику подарок за 10 тысяч евро.

Анна Калашникова сообщила поклонникам в Instagram, что праздник прошел успешно. Присутствующие хорошо провели время, мило пообщались и поздравили именинника. Бизнесмен Андрей Ковалев профинансировал обустройство детской комнаты Даниила. Предприниматель потратил 10 тысяч евро на данный проект. По словам Калашниковой, Ковалев всегда помогает ей с ребенком. Бизнесмен изъявил желание даже усыновить Даню. Модель отказалась от этого предложения, поскольку у нее появился богатый ухажер и дама намерена устроить свою личную жизнь в ближайшем будущем.

Домбровский Сергей

Анна Калашникова получила известность после романа с певцом Прохором Шаляпиным. Влюбленные намеревались пожениться, но позже оказалось, что модель ждет ребенка не от него. Это стало причиной разлада, Шаляпин отменил торжественную церемонию и отказался связывать свою жизнь с актрисой.