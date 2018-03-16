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| | Дженнифер Лопес рассказала о предстоящей свадьбе с Алексом Родригесом

Дженнифер Лопес рассказала о предстоящей свадьбе с Алексом Родригесом

Сегодня, 16:41
Вечно молодая голливудская дива Дженнифер Лопес снялась в талантливой фотосессии в известном глянцевом журнале, и дала пространное интервью американским журналистам.

Дженнифер Лопес рассказала о предстоящей свадьбе с Алексом Родригесом

 

Актриса поведала о скорой свадьбе со знаменитым бейсболистом, выходцем из Доминиканской республики Алексом Родригесом. 48-летняя звезда разоткровенничалась и сказала, что хотела бы остаток жизни провести с надежным человеком, на которого можно положиться в случае невзгод. Алекс Родригес, по слухам, хотел сделать Дженнифер предложение перед Рождеством, однако, что-то помешало свершиться поступку. Сама актриса хочет узаконить отношения со спортсменом, но не желает давить на него, пуская все на самотек.

По словам Лопес, у нее очень теплые отношения с перспективным партнером. Родригес быстро нашел общий язык с ее детьми, а она стала другом для его дочерей. Никакой интриги в отношениях, по мнению журналистов, у молодой пары не наблюдается. Все идет своим чередом. Дженнифер Лопес фотографируется в глянцевых журналах, поддерживая свою форму и популярность, а Родригес продолжает выступать в высшем дивизионе за свою команду.

На финальный вопрос журналистов о том, как ей удается поддерживать свою молодость в непростом мире эмоциональных страстей и стрессов, актриса ткнула пальцем в свою голову. Молодость в мозгах. Если есть мироощущение двадцатилетней девушки, остается только поддерживать тело в нужном состоянии.
Сергей Денисов
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