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| | Младшая сестра Ольги Бузовой внезапно собралась замуж

Младшая сестра Ольги Бузовой внезапно собралась замуж

Сегодня, 16:39
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна собралась замуж. Соответствующий вывод пользователи сделали, увидев девушку в прекрасном подвенечном платье. Пока что подробностей этого фанаты получить не смогли, но надеются на подробности уже в скором времени.

Младшая сестра Ольги Бузовой внезапно собралась замуж

 

Анна девушка скромная и ее, по всей видимости, не сильно смущает факт того, что она постоянно находится в тени собственной сестры. Фанатов она покоряет собственной скромностью.

На своей страничке в Instagram Анна поделилась недавно новым снимком, на котором она позирует в белоснежном наряде. Образ невесты настолько понравился подписчикам, что они тут же начали упрашивать девушку объявить имя жениха. Некоторые уверены в том, что Анна, вполне вероятно, надела платье просто так, ради красивого фото, а не по случаю грядущей церемонии бракосочетания.

Анна позже призналась, что сообщение было рекламным, но платье настолько шикарное, что она попросту не удержалась от того, чтобы сфотографироваться в нем.

Известно, что Анна Бузова долгое время встречается с молодым человеком по имени Константин. Судя по снимкам в Сети, девушка чувствует себя счастливой рядом с ним, будучи готовой к новой фазе отношений.

Обсуждая фото младшей сестры Ольги Бузовой, фанаты оставили массу восхищенных отзывов. Многие называли ее принцессой и желали счастья в личной жизни, ведь у Ольги карьера хоть и идет в гору, но в делах амурных все далеко не так гладко.
Николай Офицеров
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