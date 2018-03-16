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| | 18-летние дочь Уизерспун и внук Маккартни встречаются на свиданиях

18-летние дочь Уизерспун и внук Маккартни встречаются на свиданиях

Сегодня, 16:37
Стало известно, что 18-летние дочь актрисы Уизерспун и внук музыканта Маккартни встречаются на свиданиях в Лондоне. Дочь актрисы Ава Филипп прилетала в столицу Великобритании на премьеру фильма с участием матери «Излом времени».

18-летние дочь Уизерспун и внук Маккартни встречаются на свиданиях

 

Лондонские папарацци заметили на свидании двух 18-летних молодых людей – Аву Филипп и Артура Дональда. Девушка является дочерью знаменитой американской актрисы Риз Уизерспун, а юноша – внуком легендарного британского солиста из The Beatles Пола Маккартни.

По версии СМИ, Аву Филипп пригласил на свидание Артур Дональд, поэтому они и были замечены во время совместной прогулки в Лондоне, по завершении которой они поехали в ночное развлекательное заведение Sketch. Как сообщалось ранее, изначально девушка прибыла в Лондон из-за премьеры фильма с участием своей матери – «Излом времени».

Поклонники строят предположения о том, как могут дальше развиваться отношения этой пары. Большой проблемой может стать большое расстояние, ведь Филипп живет в США. Но в августе прошедшего года Дональд поступил Йельский университет, расположенный в американском штате Коннектикут.
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