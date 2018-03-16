Игорь Матвиенко завел роман с дочерью татарского политика

Успешный продюсер Игорь Матвиенко недавно появился на публике с дочерью известного татарского политика Дианой Сафаровой. Общественность сразу же заявила, что пару связывают близкие отношения.

Создатель успешных групп не один раз был женат. О первых женах Игоря почти ничего не известно. От первого гражданского брака у композитора есть сын. Дочь Анастасию подарила Игорю Матвиенко его законная жена, далекая от шоу-бизнеса. Анастасия Алексеева стала последней супругой продюсера, от которой у него трое детей – сын и две дочери. В позапрошлом году их семья распалась.

58-летний холостяк решил завести очередной роман. Претенденткой на его сердце стала хозяйка благотворительного фонда «Живой город» Диана Сафарова. На своей странице девушка поместила совместный кадр с Игорем. Это фото и их появление на светской премьере спровоцировало слухи о романе.Отец Дианы Сафаровой - Асгата Сафарова, бывший министр МВД Татарстана. Известно, что в августе 2006 года девушка стала законной женой депутата Григория Шалымова. У них есть сын.