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| | Пэрис Хилтон растрогала фанатов архивными снимками

Пэрис Хилтон растрогала фанатов архивными снимками

Сегодня, 16:34
Прославленная американская светская львица Пэрис Хилтон вызвала умиление своих многочисленных фанатов, обнародовав несколько архивных фотографий, на которых она в окружении своей семьи запечатлена совсем в юном возрасте.

Пэрис Хилтон растрогала фанатов архивными снимками

 

В честь празднования 59 дня рождения Кэти Хилтон, её дочь Пэрис обнародовала в Сети довольно трогательные архивные фотографии, на которых запечатлено счастливое семейство. В описании к фотографиям Пэрис Хилтон заявила о том, что очень любит свою маму, которая была рядом с ней в самые важные моменты её жизни. На снимках помимо Кэти также запечатлён её супруг Ричард и сама Пэрис со своей родной сестрой по имени Ники. Многочисленные фанаты Пэрис заметили, что она, как две капли воды, похожа на свою мать, от кого ей удалось перенять всю красоту и обаяние.

Пэрис Хилтон растрогала фанатов архивными снимками

 

Заметим, в данный момент все мысли Пэрис Хилтон сосредоточены на свадебной подготовке, так как в этом году она собирается выйти замуж за своего избранника по имени Крис Зилк. Восторженные фанаты заявили, что их свадебное торжество будет самым важным событием в их жизни в этом году.
Александр Вест
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