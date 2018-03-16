Дэвид Бекхэм резвится в обществе юных «горячих» афиканских красавиц

Звезда футбола Дэвид Бекхэм отправился в ЮАР в рамках рекламной кампании виски. Едва закончились протокольные мероприятия, как экс-футболист отправился развлекаться в ночной клуб. Там он «зажигал» до самого утра, а компанию ему составили местные красавицы, которые по возрасту годятся ему в дочери.

В прошлый уик-енд Дэвид вел себя примерно и вместе с супругой праздновал день рождения тещи и День матери с родственниками и близкими друзьями. Фотографии Дэвида и Виктории настолько умиляют, что в голову просто не может закрасться крамольная мысль о проблемах в их семье. Однако на деле Дэвид не прочь сходить на сторону и последние фото с красотками из ЮАР тому подтверждение. Возможно, бывший звездный футболист просто решил расслабиться вдали от супруги в самом престижном клубе Йоханнесбурга.

Дарья Светозарова

Дэвид надеялся, что о его флирте с иностранками никто не узнает, ведь в это ночное заведение папарацци хода нет. Однако одна из девушек выложила фото с Бекхэмом в Сеть и хэштег #davidbeckam дописала. Так о шалостях супруга узнала бывшая «девочка-перчинка» Виктория, которая была шокирована таким поведением мужа. Некоторые фанаты, впрочем, рекомендуют ей привыкнуть, ведь и раньше ее супруг на подобном попадался. Совсем немного времени прошло с тех пор как Дэвида видели флиртующим с 21-летней моделью Беллой Хадид во Франции.