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| | Расторгнуты все контракты: Фадеев закрывает продюсерский центр

Расторгнуты все контракты: Фадеев закрывает продюсерский центр

Сегодня, 16:30
Максим Фадеев объявил, что отныне его продюсерский центр прекращает свое существование. На арену отечественного шоу-бизнеса выходит Музыкальный лейбл MALFA, который полностью соответствует требованиям дня.

Расторгнуты все контракты: Фадеев закрывает продюсерский центр

 

Максим Фадеев в своем Instagram-аккаунте рассказал о новом этапе в его деятельности. Продюсер отметил, что на сегодняшний день в концепции шоу-бизнеса произошли великие изменения, а сами артисты стали более самостоятельными. Это сделало ПЦМФ неактуальным, в связи с чем музыкант расторг все контракты и закрыл продюсерский центр. Свое существование начал Музыкальный лейбл MALFA, бизнес-стратегии которого кардинально отличаются от ПЦМФ и ориентированы на партнерские отношения между продюсером и артистом. Фадеев сообщил, что теперь будет чаще делиться собственными материалами и пообещал множество сюрпризов.

Ранее многие подопечные Максима Фадеева встревожили пользователей новостью о закрытии ПЦМФ.
Виктория Озерова
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