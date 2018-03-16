Расторгнуты все контракты: Фадеев закрывает продюсерский центр

Максим Фадеев объявил, что отныне его продюсерский центр прекращает свое существование. На арену отечественного шоу-бизнеса выходит Музыкальный лейбл MALFA, который полностью соответствует требованиям дня.

Виктория Озерова

Максим Фадеев в своем Instagram-аккаунте рассказал о новом этапе в его деятельности. Продюсер отметил, что на сегодняшний день в концепции шоу-бизнеса произошли великие изменения, а сами артисты стали более самостоятельными. Это сделало ПЦМФ неактуальным, в связи с чем музыкант расторг все контракты и закрыл продюсерский центр. Свое существование начал Музыкальный лейбл MALFA, бизнес-стратегии которого кардинально отличаются от ПЦМФ и ориентированы на партнерские отношения между продюсером и артистом. Фадеев сообщил, что теперь будет чаще делиться собственными материалами и пообещал множество сюрпризов.Ранее многие подопечные Максима Фадеева встревожили пользователей новостью о закрытии ПЦМФ.