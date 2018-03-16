Бузова отказала воздыхателям из-за отсутствия внимания

Артистка Ольга Бузова постоянно жалуется на отсутствие мужчин. Многие кавалеры желают познакомиться со звездой шоу «Дом-2» поближе, но никто не интересуется ее здоровьем после полученной травмы, это злит ведущую.

Домбровский Сергей

Ольга Бузова во время концертной программы по Дальнему Востоку разорвала связки на ноге. Многие мужчины в комментариях пишут комплименты в ее адрес, но никто не удосужился спросить, как она чувствует себя после полученной травмы. Бузова распрощалась с воздыхателями, рекомендуя им искать другую женщину, способную без проблем переносить невнимание. Ведущая программы «Дом-2» не собирается прощать ухажерам такой оплошности, поскольку подобные мелочи говорят об истинном отношении.После разрыва связок Бузова обратилась за помощью к главному врачу сборной России по футболу Эдураду Безуглову. Специалист посмотрел травмированную ногу певицы и обещал скорое восстановление. По словам участников команды Бузовой, солистка на концертах выкладывается на 100% и исполняет сложные танцевальные номера, которые и стали причиной разрыва связок.