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| | 51-летний экс-супруг Моники Беллуччи обручился с 20-летней моделью

51-летний экс-супруг Моники Беллуччи обручился с 20-летней моделью

Сегодня, 16:26
51-летний актер Венсан Кассель, который является экс-супругом Моники Беллуччи, обучился с 20-летней моделью по имени Тина Кунаки. В СМИ уже имеется информация о предстоящей свадьбе пары.

51-летний экс-супруг Моники Беллуччи обручился с 20-летней моделью

 

На днях появилось сообщение о том, что знаменитый актер из Франции Венсан Кассель скрепил обручальной клятвой отношения с молодой моделью Тиной Кунаки. Избранница 51-летнего экс-супруга Моники Беллуччи на 31 год младше своего жениха – ей только 20 лет. Про факт помолвки стало известно после того, как на пальце Кунаки было замечено обручальное кольцо, инкрустированное бриллиантом.

Кассель развелся с Беллуччи четыре года назад, но надолго он не остался одинок. Отношения с Тиной Кунаки у него продолжаются уже два года. В прошлом году, появились слухи о том, что молодая модель изменяет своему избраннику, и она якобы собирается разорвать с ним отношения, но ничего из этого впоследствии не имело подтверждения.

В настоящее время СМИ говорят о том, что скоро может состояться свадьба пары, однако сами влюбленные отказываются комментировать эту информацию.
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