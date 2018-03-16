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| | Общественность накинулась на детей фигуристки Ирины Родниной

Общественность накинулась на детей фигуристки Ирины Родниной

Сегодня, 16:24
Приняв участие в проекте под названием «Пора валить обратно», прославленная отечественная фигуристка Ирина Роднина рассказала о том, с какими проблемами ей и её детям довелось столкнуться в России, а также США.

Общественность накинулась на детей фигуристки Ирины Родниной

 

По словам Ирины Родниной, отсутствие работы начале 90-х годов в России вынудили её всерьёз рассмотреть вариант с переездом в США на постоянное место жительства. Благодаря выгодному предложению, полученному от Штатов, где ей предложили занять должность тренера и заниматься развитием юных спортсменов в Лейк-Эрроухеде, она приняла решение об окончательном переезде. Подписав контракт, Роднина опасалась, что её могут не выпустить за границу, однако, процедура переезда прошла без особых осложнений.

 

Фигуристка рассказала о том, что её дочь Алёна и сын Александр подверглись травле из-за того, что после её возвращения она тратила все заработанные средства на их образование в США. По словам Ирины Родниновой, её считали предательницей родины, коей она себя никогда не считала.
Александр Вест
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