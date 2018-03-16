Участница «Холостяк» Алиса Лисс рассказала о проблемах альбиносов

Алиса разместила на своей страничке детский снимок, на котором она запечатлена вместе с отцом. Там она рассказала, что далеко не все знают, что такое альбинизм. Как правило, альбиносы бывают довольно разными и у каждого имеются свои особенности.
«Мне, конечно, очень повезло. У меня легкая форма отклонения. Это очень хорошо, поскольку много бед тяжелых форм меня попросту не задели», - утверждает Лисс.
Дав ответы на вопросы подписчиков, она призналась в том, что пытается максимально ухаживать за собой, чтобы не сильно выделяться из толпы. Брови с ресницами у нее на солнце быстро выгорают, а для того, чтобы придать им яркость приходится регулярно использовать дорогой бальзам. Оттенок иногда может поменять цвет на золотой, а иногда и на розовый.
Алисе на данный момент 33 года. Еще во время студенчества она занялась модельным бизнесом и начала активно участвовать в фотосессиях, в том числе в предполагающих обнаженную натуру и стала довольно популярной на просторах социальных сетей. Новый герой «Холостяка» Егор Крид дал ей розу участницы одной из первых.