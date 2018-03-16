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| | Юлия Ковальчук раскрыла секреты стройной фигуры после родов

Юлия Ковальчук раскрыла секреты стройной фигуры после родов

Сегодня, 16:21
Спустя всего полгода после рождения дочери, Юлия Ковальчук выложила в социальную сеть свою фотографию в купальнике и обрадовала поклонников своей хорошо сохранившейся фигурой.

Юлия Ковальчук раскрыла секреты стройной фигуры после родов

 

Однако нашлись злопыхатели, которые обвинили певицу в фотошопе, чем вызвали яростное раздражение исполнительницы. Она резко ответила своим критикам тем, что никогда не фотошопит свои фотографии «из-за бессмысленности, потому что все тайное скоро становится явным».

Юлия рассказала, как она постепенно боролась за то, чтобы убрать все последствия беременности. Сначала она правильно дышала, затем начала в спортзале заниматься прессом и много ходить с ребенком на руках. Длительные прогулки и физические упражнения сделали свое целительное действие. Она сейчас вошла почти в норму, но «нужно еще кое-где поработать».

Поклонники певицы солидаризовались с ней и посоветовали забанить всех агрессивных посетителей. В настоящий момент Юлия Ковальчук и ее супруг – известный исполнитель – Алексей Чумаков находятся на отдыхе. Где отдыхает звездная пара – не разглашается. Посетителям странички позволительно только догадываться по пейзажным фотографиям, что время семья проводит на фешенебельном курорте.
Сергей Денисов
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