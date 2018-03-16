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| | Сын Евгения Плющенко растет копией отца

Сын Евгения Плющенко растет копией отца

Сегодня, 16:06
Известный продюсер Яна Рудковская ведет не только свою страничку в Instagram, но и аккаунт своего наследника от Евгения Плющенко пятилетнего Александра, больше известного как Гном Гномыч. На свежем снимке мальчик изображен вместе со страшим сводным братом Егором – сыном звезды фигурного катания от первого брака.

Сын Евгения Плющенко растет копией отца

 

Раньше интернет-публика считала, что уменьшенной копией Евгения является именно Гном Гномыч, однако последнее фото с Мальдив показало, что на папу больше похож одиннадцатилетний Егор. Поклонники Яны удивились, почему в путешествие супруги не взяли старших сыновей Яны, которые рождены у нее от предыдущих отношений. Позже оказалось, что этому воспротивились сами Андрей и Николай, которые не любят привлекать к себе внимание публики.

Сын Евгения Плющенко растет копией отца

 

А вот сама Рудковская не видит ничего зазорного в том, чтобы поделиться с поклонниками радостными моментами своей жизни. Буквально недавно она выложила в Сеть снимок в алом купальнике на фоне красочных пейзажей Мальдивских островов. Фаны принялись заверять светскую львицу, что она не выглядит на свои 43 года. Порадовал фолловеров и фигурист Евгений Плющенко. Он сфотографировался топлес и поклонники получили возможность созерцать его «стальной пресс».

Подписчики Гном Гномыча сошлись на том, что Егор больше похож на папу, а сам Александр на маму. Однако оба мальчика им показались лучезарными и добрыми. Фанаты звездных родителей пожелали их чадам крепкой братской дружбы и любви.
Дарья Светозарова
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