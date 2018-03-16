Одинока и счастлива: Бузова сама себе покупает дорогие подарки

Телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова часто публикует на своей странице в Instagram фотографии, на которых запечатлены подарки от якобы воздыхателей. Несмотря на это звезда шоу «Дом-2» постоянно жалуется на равнодушие мужчин.

Домбровский Сергей

По словам поклонников, Бузова специально создает образ успешной женщины, привлекающей внимание представителей сильной половины человечества, но на самом деле ведущая является неуверенной в себе, закомплексованной, одинокой дамой, мечтающей о счастье. Юзеры задают вопрос, кто делает подарки солистке, если она постоянно жалуется на равнодушие мужчин. По мнению подписчиков, Бузова самостоятельно тратит приличные деньги на создание образа леди, пользующейся популярностью у мужчин. Истина заключается в том, что звезда программы «Дом-2» никому не нужна.После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Бузова достигла больших успехов. Она стала популярной исполнительницей, хотя о вокальных данных ведущей ходят легенды. По мнению поклонников, недостаток мужского внимания Бузова компенсирует работой, а фото в Сети с дорогими подарками являются самообманом.