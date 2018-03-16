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| | Бразильский футболист Неймар летом сыграет свадьбу

Бразильский футболист Неймар летом сыграет свадьбу

Сегодня, 16:03
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар да Силва Сантос Жуниор собирается летом жениться на Бруне Реис Майи Маркезини. Об этом сообщают бразильские СМИ ссылаясь на друзей футболиста.

Бразильский футболист Неймар летом сыграет свадьбу

 

Стало известно, что один из самых знаменитых спортсменов-холостяков, Неймар да Силва Сантос Жуниор этим летом может лишиться этого статуса в связи с бракосочетанием со своей избранницей Бруной Маркезини, которая является бразильской фотомоделью и актрисой. Эту новость сообщили бразильские издания, ссылаясь на близких друзей футболиста.

Капитан бразильской национальной сборной встречается со своей избранницей с 2012 года, но не все так гладко было отношениях пары – они несколько раз расставались и опять возобновляли отношения. В период этих временных разрывов футболист заводил романы с новыми девушками. В конце 2017 года Маркезини и Неймар вновь сошлись, а на днях, по сообщению его друзей, футболист сделал модели предложение выйти за него замуж.

Доподлинно известно, что бракосочетание состоится летом 2018 года на бразильском острове Фернанду-ди-Норонья.
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