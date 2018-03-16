Бразильский футболист Неймар летом сыграет свадьбу

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар да Силва Сантос Жуниор собирается летом жениться на Бруне Реис Майи Маркезини. Об этом сообщают бразильские СМИ ссылаясь на друзей футболиста.

Стало известно, что один из самых знаменитых спортсменов-холостяков, Неймар да Силва Сантос Жуниор этим летом может лишиться этого статуса в связи с бракосочетанием со своей избранницей Бруной Маркезини, которая является бразильской фотомоделью и актрисой. Эту новость сообщили бразильские издания, ссылаясь на близких друзей футболиста.Капитан бразильской национальной сборной встречается со своей избранницей с 2012 года, но не все так гладко было отношениях пары – они несколько раз расставались и опять возобновляли отношения. В период этих временных разрывов футболист заводил романы с новыми девушками. В конце 2017 года Маркезини и Неймар вновь сошлись, а на днях, по сообщению его друзей, футболист сделал модели предложение выйти за него замуж.Доподлинно известно, что бракосочетание состоится летом 2018 года на бразильском острове Фернанду-ди-Норонья.