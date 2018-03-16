Билан похвастался красавицей-сестрой

Многочисленные поклонники российского певца Димы Билана были потрясены красотой его сестры Анны, фотография которой появилась на его странице в Instagram. Многие фанаты перепутали Анну с его девушкой.

В официальном Instagram-аккаунте Димы Билана редко появляются фотографии девушек, поэтому очередная публикация прославленного певца вызвала немалое удивление у множества его верных фанатов. В своём микроблоге Билан загрузил снимок очаровательной брюнетки, которую многие подписчики исполнителя приняли за его новую возлюбленную. Однако, ознакомившись с описанием публикации Димы Билана, его поклонники узнали, что таким образом певец выразил свою любовь к своей младшей 22-летней сестре Анне, по которой он очень скучает.

Александр Вест

Дима заметил, что ему очень сильно захотелось встретиться со своей младшей сестрёнкой, но в силу обстоятельств он может лишь наслаждаться её цифровыми изображениями. Также Дима Билан отметил, что Анна всегда является желанным гостем в его доме, поэтому он очень ждёт её очередного визита.