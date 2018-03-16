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| | Билан похвастался красавицей-сестрой

Билан похвастался красавицей-сестрой

Сегодня, 16:00
Многочисленные поклонники российского певца Димы Билана были потрясены красотой его сестры Анны, фотография которой появилась на его странице в Instagram. Многие фанаты перепутали Анну с его девушкой.

Билан похвастался красавицей-сестрой

 

В официальном Instagram-аккаунте Димы Билана редко появляются фотографии девушек, поэтому очередная публикация прославленного певца вызвала немалое удивление у множества его верных фанатов. В своём микроблоге Билан загрузил снимок очаровательной брюнетки, которую многие подписчики исполнителя приняли за его новую возлюбленную. Однако, ознакомившись с описанием публикации Димы Билана, его поклонники узнали, что таким образом певец выразил свою любовь к своей младшей 22-летней сестре Анне, по которой он очень скучает.

 

Дима заметил, что ему очень сильно захотелось встретиться со своей младшей сестрёнкой, но в силу обстоятельств он может лишь наслаждаться её цифровыми изображениями. Также Дима Билан отметил, что Анна всегда является желанным гостем в его доме, поэтому он очень ждёт её очередного визита.
Александр Вест
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