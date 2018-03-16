«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

От Редактора

"Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

Лайнер погубило отсутствие ключа от сейфа с биноклем.

Сюжеты :

Одинока и счастлива: Бузова сама себе покупает дорогие подарки Фото грустной кошки растрогало пользователей соцсетей На конференции в Мельбурне презентован транспорт будущего В Таиланде игривый слоненок извалял американку лицом в грязи Федор Бондарчук назвал дату выхода фильма «Притяжение-2» Рианна накрасила мужчинам губы Нежные поздравления: Влад Соколовский и Рита Дакота отметили 4 годовщину отношений Новый смартфон от Samsung: Galaxy S10 получит аналог Face ID Олег Газманов отказался от ребенка Samsung запустил в России программу trade-in для смартфонов Наследник iPhone X получил название iPhone SE 2 и показался на видео В Марокко нашли следы ДНК Homo Sapiens возрастом 15 тысяч лет
| | Танцующая Виктория Боня похвасталась стройной фигурой

Танцующая Виктория Боня похвасталась стройной фигурой

Сегодня, 15:59
Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня снова порадовала поклонников, показав все прелести своей фигуры. Танцующую в купальнике ведущую буквально засыпали комплиментами.

Танцующая Виктория Боня похвасталась стройной фигурой

 

Недавно Виктория Боня отправилась в Таиланд. О своих приключениях на отдыхе она продолжает рассказывать поклонникам в личном микроблоге в Instagram. Недавно в аккаунте экс-звезды «Дома-2» появился видеоролик. На кадрах она в черном купальнике танцует в бассейне своей виллы. В подписи Боня пожаловалась на хейтеров, которые критикуют ее фигуру, и пообещала сесть на диету. Подписчики опровергли опасения ведущей, отметив, что у нее замечательная фигура, а по-другому считают только завистники. Понравились поклонникам и танцы в бассейне в исполнении Виктории Бони.

Публикацию за считанные дни оценили более 50 тысяч пользователей, а посмотрели около миллиона.
Виктория Озерова
Новости по теме
Виктория Боня опубликовала соблазнительные фото в купальнике
Виктория Боня опубликовала соблазнительные фото в купальнике

Виктория Боня с бойфрендом и дочерью Анджелиной отправились в отдых на Виргинские острова, которые находятся в Карибском море. За несколько дней отпуска

Виктория Боня похвасталась перед поклонниками своими формами
Виктория Боня похвасталась перед поклонниками своими формами

Виктория Боня вместе со своей семьёй проводит уикенд на Карибских островах, - это стало известно, благодаря записям самой телеведущей на её аккаунте в

Виктория Боня порадовала своих поклонников снимком в купальнике
Виктория Боня порадовала своих поклонников снимком в купальнике

На своей страничке в социальной сети «Инстаграм» известная красотка и теледива Виктория Боня порадовала своих поклонников, выложив откровенный снимок, на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости