Танцующая Виктория Боня похвасталась стройной фигурой

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня снова порадовала поклонников, показав все прелести своей фигуры. Танцующую в купальнике ведущую буквально засыпали комплиментами.

Виктория Озерова

Недавно Виктория Боня отправилась в Таиланд. О своих приключениях на отдыхе она продолжает рассказывать поклонникам в личном микроблоге в Instagram. Недавно в аккаунте экс-звезды «Дома-2» появился видеоролик. На кадрах она в черном купальнике танцует в бассейне своей виллы. В подписи Боня пожаловалась на хейтеров, которые критикуют ее фигуру, и пообещала сесть на диету. Подписчики опровергли опасения ведущей, отметив, что у нее замечательная фигура, а по-другому считают только завистники. Понравились поклонникам и танцы в бассейне в исполнении Виктории Бони.Публикацию за считанные дни оценили более 50 тысяч пользователей, а посмотрели около миллиона.