«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

От Редактора

"Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

Лайнер погубило отсутствие ключа от сейфа с биноклем.

Сюжеты :

Одинока и счастлива: Бузова сама себе покупает дорогие подарки Фото грустной кошки растрогало пользователей соцсетей На конференции в Мельбурне презентован транспорт будущего В Таиланде игривый слоненок извалял американку лицом в грязи Федор Бондарчук назвал дату выхода фильма «Притяжение-2» Рианна накрасила мужчинам губы Нежные поздравления: Влад Соколовский и Рита Дакота отметили 4 годовщину отношений Новый смартфон от Samsung: Galaxy S10 получит аналог Face ID Олег Газманов отказался от ребенка Samsung запустил в России программу trade-in для смартфонов Наследник iPhone X получил название iPhone SE 2 и показался на видео В Марокко нашли следы ДНК Homo Sapiens возрастом 15 тысяч лет
| | Тимати подарил дочке сундук для игрушек за $68 тысяч

Тимати подарил дочке сундук для игрушек за $68 тысяч

Сегодня, 15:56
Своей дочери Алисе российский рэпер сделал подарок, за который с радостью бы поборолись некоторые взрослые. В качестве ящика для игрушек он преподнес дочери огромный красный сундук Louis Vuitton из коллекции Supreme. Ориентировочная стоимость сундука около 68 тысяч долларов.

Тимати подарил дочке сундук для игрушек за $68 тысяч

 

Сам рэпер уверял, что его дочка ведет себя вовсе не как избалованный ребенок, однако подарки ей требуются, по всей видимости, именно такие.

«Хороший, конечно, ящик для игрушек. Я надеялся, что смогу его на подставку поставить и потом пылинки сдувать. Это фиаско, братан!», - заявил с иронией рэпер.

К слову, Алиса относится к тем детям знаменитостей, которые благодаря социальным сетям стали едва ли не популярнее родителей. При этом, бабушка малышки рассказывала, что внучка растет совершенно не «традиционным звездным» ребенком.

«По картинкам в Instagram некоторым может показаться, что в нашей жизни все гладко и красиво, но это не всегда так. У нас также случаются слезы, истерики, упрямство. В общем, все то, что способствует развитию и росту личности. Мне это тяжело дается, но я стараюсь оставаться твердой и не идти на поводу у собственных эмоций», - заявила мама Тимати Симона.
Николай Офицеров
Новости по теме
Тимати подарил своей дочери пять корзин с розами
Тимати подарил своей дочери пять корзин с розами

Рэпер Тимати в честь 8-го марта подарил своей дочери Алисе пять корзин с красными розами, в которых белыми розами выложена каждая буква имени девочки. Снимок с

Тимати показал оригинальный снимок дочери Алисы
Тимати показал оригинальный снимок дочери Алисы

Известный рэпер Тимати поделился со своими подписчиками в Instagram оригинальным снимком своей маленькой дочери Алисы. Музыкант не имеет ничего против того,

В Росреестре говорят, что сундук Louis Vuitton был установлен незаконно
В Росреестре говорят, что сундук Louis Vuitton был установлен незаконно

Огромный резонанс вызвал вопрос о демонтаже «сундука» Louis Vuitton, в котором должна была пройти выставка «Душа странствий». Как нам

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости