Тимати подарил дочке сундук для игрушек за $68 тысяч

Своей дочери Алисе российский рэпер сделал подарок, за который с радостью бы поборолись некоторые взрослые. В качестве ящика для игрушек он преподнес дочери огромный красный сундук Louis Vuitton из коллекции Supreme. Ориентировочная стоимость сундука около 68 тысяч долларов.

Николай Офицеров

Сам рэпер уверял, что его дочка ведет себя вовсе не как избалованный ребенок, однако подарки ей требуются, по всей видимости, именно такие.», - заявил с иронией рэпер.К слову, Алиса относится к тем детям знаменитостей, которые благодаря социальным сетям стали едва ли не популярнее родителей. При этом, бабушка малышки рассказывала, что внучка растет совершенно не «традиционным звездным» ребенком.», - заявила мама Тимати Симона.