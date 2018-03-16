Тимати подарил дочке сундук для игрушек за $68 тысяч

Сам рэпер уверял, что его дочка ведет себя вовсе не как избалованный ребенок, однако подарки ей требуются, по всей видимости, именно такие.
«Хороший, конечно, ящик для игрушек. Я надеялся, что смогу его на подставку поставить и потом пылинки сдувать. Это фиаско, братан!», - заявил с иронией рэпер.
К слову, Алиса относится к тем детям знаменитостей, которые благодаря социальным сетям стали едва ли не популярнее родителей. При этом, бабушка малышки рассказывала, что внучка растет совершенно не «традиционным звездным» ребенком.
«По картинкам в Instagram некоторым может показаться, что в нашей жизни все гладко и красиво, но это не всегда так. У нас также случаются слезы, истерики, упрямство. В общем, все то, что способствует развитию и росту личности. Мне это тяжело дается, но я стараюсь оставаться твердой и не идти на поводу у собственных эмоций», - заявила мама Тимати Симона.