Альбина Джанаева поразила фанатов подтянутой фигурой

Российская певица Альбина Джанаева, получившая широкую известность благодаря участию в музыкальном коллективе «ВИА Гра», поразила своих многочисленных поклонников, продемонстрировав свои аппетитные формы в купальнике.

В официальном Instagram-аккаунте Джинаевой, которая состоит в романтических отношениях с Валерием Меладзе, появилось видео, на котором певица запечатлела свою подтянутую фигуру и аппетитные формы на пляже. Отправившись за границу, Альбина не балует своих фанатов постоянными публикациями с отдыха, как это делает большинство знаменитостей. Однако, чтобы удовлетворить любопытство своих подписчиков, Альбина Джанаева всё же обнародовала видеозапись, на которой она показала, что рождение двух сыновей никак не отразилась на её фигуре и соблазнительных формах.

Александр Вест

В комментариях подписчики Альбины восхитились стараниями певицы, которая сумела привести себя в форму после рождения двух детей, а также поинтересовались секретами её красоты. За сутки видеозапись певицы успели просмотреть более 150 тысяч её поклонников.