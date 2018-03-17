Невеста Криштиану Роналду хвастается отличным прессом после родов

Испанская танцовщица, модель, невеста знаменитого португальского футболиста Кришитану Роналду Джорджина Родригес опубликовала в Instagram новую фотографию. На снимке виден великолепный пресс подруги известного спортсмена.

Осенью прошлого года Джорджина Родригес родила Роналду дочь. Малышку назвали Аланой Мартиной. Через две недели после родов модель возобновила походы в тренажерный зал, дабы довести свою фигуру до идеала. Девушка прекрасно справилась с заданием и спустя несколько месяцев после появления на свет дочери выглядит великолепно. Джорджине Родригес 23 года, она с четырех лет занимается танцами. Влюбленные познакомились на модном показе Dolce&Gabbana в 2016 году. Тогда девушка только начала свою карьеру манекенщицы.

Домбровский Сергей

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес намерены официально зарегистрировать свои отношения этим летом. Новая публикация невесты футболиста привлекла внимание множества пользователей. Поклонники считают фигуру подруги спортсмена идеальной. За один день фотография модели набрала более 640 тысяч отметок «Нравится».