Лобода показала роскошный дом в США, в котором будет жить до и после родов

В личном микроблоге Светлана Лобода попрощалась с поклонниками до июня. Она рассказала, что берет небольшой отпуск для того, чтобы подготовить новый альбом и шоу, а также чтобы подготовиться к рождению малыша. Звезда улетела в Лос-Анджелес, где и будет рожать.

Светлана Лобода в своем Instagram-аккаунте рассказала поклонникам некоторые подробности личной жизни. Сначала она поблагодарила свою команду и всех фанатов за поддержку и любовь и сообщила о творческой паузе, которую она взяла до июня. После Светлана Лобода уточнила, что уже прилетела в Лос-Анджелес. Рожать она будет в одном из перинатальных центров города уже через несколько месяцев. Также знаменитость показала роскошный особняк, в котором собирается пребывать до родов, а также некоторое время после.

Виктория Озерова

Следует отметить, что до сих пор точно неизвестно, кто отец будущего ребенка. По слухам, это солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.