Беременная Анастасия Костенко сняла обручальное кольцо

Анастасия Костенко сняла обручальное кольцо, и это не прошло незамеченным от внимательных поклонников, которые в комментариях выражают свою печаль по поводу осложнений в отношениях между супругами футболистом Дмитрием Тарасовым и фотомоделью.

Сергей Денисов

Многие посетители странички звездной пары отметили, что недавние молодожены давно не выкладывают в Сеть совместных фотографий. Самые инициативные провели собственное расследование и сделали вывод, что напряженность в совместное бытие внес супруг своим адюльтером.Недавно Тарасов был замечен в престижном московском ночном клубе, где активно ухаживал за барышней, которая на поверку оказалась победительницей шоу «Пацанки» Кристиной Белокопытовой. Печаль поклонников звездной пары основана на том, что их совместная жизнь продолжалась всего несколько месяцев. В январе этого года была сыграна шумная свадьба и проведен обряд венчания.Затем Анастасия была замечена у дверей кабинета УЗИ, что убедило всех в беременности модели. Основная масса комментаторов не одобряет поведения футболиста, который «разбрасывается симпатичными девушками», но многие питают надежду, что молодая семья самостоятельно справится с кризисом и наладит отношения в преддверии рождения малыша.