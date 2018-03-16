Павел Воля рассказал, как провел 39-й день рождения

Знаменитый российский комик и телеведущий Павел Воля рассказал поклонникам про то, как именно он праздновал свой день рождения 14 марта. По его словам, половину праздничного дня он просидел с сыном на подоконнике.

Популярный российский комедиант телеведущий Павел Воля наконец-то рассказал поклонникам своего творчества и подписчикам в Instagram о том, как именно он отпраздновал свой день рождения. По словам звезды, 14 марта он сперва половину дня просидел со своим сыном на подоконнике, а после этого получил незабываемый подарок от своего супруги Лейсан Утяшевой. Про подарок от жены комик отзывался с особенной теплотой и благодарностью, и сообщил, что именно благодаря супруге его 39-й день рождения стал одним из самых счастливый дней.Также Воля признался, что 14 марта специально решил провести без телефона, поэтому никому не отвечал на поздравления и не заходил в соцсети. Однако, в конце концов юморист все-таки поздравил подписчиков со своим днем рождения, пожелав всем поздравить его и в следующем году.