«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

Сюжеты :

Сексологи: Велосипедистки намного чаще хотят заниматься сексом «Отправляла девушек на эскорт»: Шокирующая правда о Марии Мельниковой от экс-бойфренда Американская порнозвезда будет судиться со службой доставки пиццы из-за предложения секса за деньги Ученые: снижение физической активности способствует развитию диабета Глава МВД Украины рассказал о запрете голосовать на выборах президента России Режиссер Крыжовников снимет «взрослую» версию «Приключений Электроника» Российские олигархи в Лондоне опасаются участи Скрипаля Астрономы обнаружили на Марсе лицо героя киносаги "Звёздные войны" Одинока и счастлива: Бузова сама себе покупает дорогие подарки Фото грустной кошки растрогало пользователей соцсетей На конференции в Мельбурне презентован транспорт будущего В Таиланде игривый слоненок извалял американку лицом в грязи
| | Доминик Джокер рассказал, как ему удалось справиться с ремонтом соседей

Доминик Джокер рассказал, как ему удалось справиться с ремонтом соседей

Сегодня, 07:20
Известный певец и аранжировщик Доминик Джокер в интервью рассказал о том, как ему довелось столкнуться с «соседским беспределом», из-за которого он и его избранница не могли спокойно отдыхать по утрам.

Доминик Джокер рассказал, как ему удалось справиться с ремонтом соседей

 

По словам музыканта, он и его возлюбленная Катя Кокорина были очень счастливы, купив квартиру в юго-западной части Москвы. Влюблённую пару устраивало всё, так как в жилище уже был готовый ремонт, а всё, что им оставалось сделать – лишь перевезти все свои вещи. Однако, ложкой дёгтя в данной ситуации оказались соседи, затеявшие ремонт. По словам Доминика, они начинали стучать по стенам и использовать различные шумные инструменты вопреки закону с шести часов утра. Вначале певец сам навещал беспокойных соседей, делая им замечания, и лишь спустя некоторое время переложил данное бремя на плечи консьержа, который отлично выполнил свою работу.

 

Заметим, что в квартире Доминика и Кати, которую они приобрели ещё четыре года назад, два санузла, две спальни, а также две гардеробные. На просторной лоджии возлюбленные не только устраивают вечеринки, но и жарят иногда шашлыки.
Александр Вест
Новости по теме
Доминик Джокер впервые рассказал про свою возлюбленную Екатерину Кокорину
Доминик Джокер впервые рассказал про свою возлюбленную Екатерину Кокорину

Певец Доминик Джокер впервые рассказал о своей возлюбленной Екатерине Кокориной. Он признался, что знакомство девушкой было абсолютно внезапным.

Доминик Джокер бросил семью ради участницы шоу «Голос»
Доминик Джокер бросил семью ради участницы шоу «Голос»

Доминик Джокер, известный певец,композитор, музыкант и продюсер, бросил свою семью ради участницы популярного шоу «Голос». Звезду даже не остановило наличие

Любовь Успенская и Доминик Джокер записали совместный трек
Любовь Успенская и Доминик Джокер записали совместный трек

Обладательница премии "Шансон года" Любовь Успенская записала совместный трек с певцом Домиником Джокером. Композиция получила название "Где ты был".

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости