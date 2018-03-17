Доминик Джокер рассказал, как ему удалось справиться с ремонтом соседей

Известный певец и аранжировщик Доминик Джокер в интервью рассказал о том, как ему довелось столкнуться с «соседским беспределом», из-за которого он и его избранница не могли спокойно отдыхать по утрам.

По словам музыканта, он и его возлюбленная Катя Кокорина были очень счастливы, купив квартиру в юго-западной части Москвы. Влюблённую пару устраивало всё, так как в жилище уже был готовый ремонт, а всё, что им оставалось сделать – лишь перевезти все свои вещи. Однако, ложкой дёгтя в данной ситуации оказались соседи, затеявшие ремонт. По словам Доминика, они начинали стучать по стенам и использовать различные шумные инструменты вопреки закону с шести часов утра. Вначале певец сам навещал беспокойных соседей, делая им замечания, и лишь спустя некоторое время переложил данное бремя на плечи консьержа, который отлично выполнил свою работу.

Александр Вест

Заметим, что в квартире Доминика и Кати, которую они приобрели ещё четыре года назад, два санузла, две спальни, а также две гардеробные. На просторной лоджии возлюбленные не только устраивают вечеринки, но и жарят иногда шашлыки.