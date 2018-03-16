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| | Лобызатель груди Ани Лорак шоумен Торин оправдался за публичное рукоблудие – «Проветривал хозяйство»

Лобызатель груди Ани Лорак шоумен Торин оправдался за публичное рукоблудие – «Проветривал хозяйство»

Сегодня, 15:42
Шоумен Дмитрий Торин мало кому был известен до памятного инцидента с бюстом украинской певицы Ани Лорак. После того, как он поцеловал декольте исполнительницы, слава прорвала плотину. Однако этого эпатажному Торину оказалось недостаточно. Следующим шагом стало рукоблудие с его собственными гениталиями.

Лобызатель груди Ани Лорак шоумен Торин оправдался за публичное рукоблудие – «Проветривал хозяйство»

 

Ажиотаж в Сети вызвал ролик, на котором видно, как присутствующий на показе мод Беллы Потемкиной ведущий пытался достичь оргазма с помощью своей возлюбленной Юлии Берг. Пользователям показалось, что девушка, прикрывая руку сумкой, ласкала мужское достоинство Торина, помогая ему достичь пика сексуального наслаждения. Их подозрения усилились, когда сам Дмитрий принялся мять в руках грудь Юлии и осыпать ее шею поцелуями.


Тогда созерцателям пришла в голову мысль, что влюбленные публично мастурбируют. Однако Торин поспешил объяснить свое кажущееся крамольным поведение на этом показе. По словам ведущего, в зале было очень жарко, нечем было дышать. Дмитрий и Юлия просто поцеловались, а потом проследовали на свои места, все это время обмахиваясь пригласительными, как веерами. В один момент он решил проветрить хозяйство и несколько раз взмахнул приглашением над причинным местом, однако онанизм ведущий отрицает. Он добавил, что после выхода этого ролика и его фривольной трактовки его подруга слегла с нервным срывом.
Дарья Светозарова
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