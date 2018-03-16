Есть еще порох: 71-летний Сильвестр Сталлоне подтянулся с грузом в 45 кг

Сильвестр Сталлоне своим примером смог доказать, что он «живее всех живых» и недание слухи о его смерти из-за болезни – это не более чем выдумки «желтой» прессы. Сам же Сталлоне на видео подтянулся с грузом в 45 килограммов, чем поспешил поделиться на просторах Instagram.

Николай Офицеров

Несмотря на то, что ему уже 71 год, Сталлоне без особых трудностей может дать фору любому молодому спортсмену, если таковой захочет с ним потягаться. В столь прилежном возрасте он продолжает заниматься в зале, а подтягивания с грузом в 45 килограммов называет «легкой тренировкой», добавив, что каждый стар настолько, «насколько себя чувствуют он сам и его суставы».Впрочем, Сталлоне часто публикует фото и видео из спортзала, каждый раз удивляя своих поклонников. Но это не мешает появляться слухам о его смерти. Так, например, 18 февраля появилось сообщение, что якобы актёр умер от рака.», - заявил Сталлоне. Некоторые поклонники, правда, в последней фразе увидели подтверждение слухов о недуге.Безусловно, посмотрев на такие тренировки от Сталлоне всякие сомнения относительно его самочувствия отпадут сами по себе.