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| | Алексей Панин назвал пользователей интернета «ущербными и злыми»

Алексей Панин назвал пользователей интернета «ущербными и злыми»

Сегодня, 15:25
Эпатажный российский актер Алексей Панин опубликовал новый пост в Instagram с поезда, едущего в Челябинск. В подписи к публикации артист сообщил, что очень рад тому, что «ущербные и злые люди» ему встречаются лишь в интернете.

Алексей Панин назвал пользователей интернета «ущербными и злыми»

 

Известный своими эпатажными выходками, российский киноактер Алексей Панин в настоящее время едит по рабочим вопросам в Челябинск. В собственном Instagram знаменитость недавно поделился совместной фотографией с машинистом поезда, а в подписи к публикации сообщил, что очень рад тому факту, что «ущербные и злые люди» ему встречаются на просторах интернета больше, чем в реальной жизни. По словам актера, в реальности он видит не негативное отношение и хейт, а только «добро, позитив и благодарность» от людей за его творчество.

Не так давно в своем профиле Instagram Панин опубликовал видеоролик, темой которого стали предстоящие выборы президента России. В видео актер говорил, что на выборы идти избирателям нет никакого смысла, ведь выбора в России не существует.
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