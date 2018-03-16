Алексей Панин назвал пользователей интернета «ущербными и злыми»

Эпатажный российский актер Алексей Панин опубликовал новый пост в Instagram с поезда, едущего в Челябинск. В подписи к публикации артист сообщил, что очень рад тому, что «ущербные и злые люди» ему встречаются лишь в интернете.

Известный своими эпатажными выходками, российский киноактер Алексей Панин в настоящее время едит по рабочим вопросам в Челябинск. В собственном Instagram знаменитость недавно поделился совместной фотографией с машинистом поезда, а в подписи к публикации сообщил, что очень рад тому факту, что «ущербные и злые люди» ему встречаются на просторах интернета больше, чем в реальной жизни. По словам актера, в реальности он видит не негативное отношение и хейт, а только «добро, позитив и благодарность» от людей за его творчество.Не так давно в своем профиле Instagram Панин опубликовал видеоролик, темой которого стали предстоящие выборы президента России. В видео актер говорил, что на выборы идти избирателям нет никакого смысла, ведь выбора в России не существует.