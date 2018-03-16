Максим Фадеев поздравил свою жену с 27-летней годовщиной сосвместной жизни

Известный продюсер Максим Фадеев поздравил любимую супругу с «не круглым юбилеем» - 27-летней годовщиной совместной жизни. Он написал об этом в своем блоге социальной сети и выложил для всеобщего обозрения много старых фотографий.

Сергей Денисов

Сопроводительный текст растрогал подписчиков его страницы. «27 лет!... – Много это или мало? - Ведет свой монолог продюсер. – С одной стороны много, с другой – совсем мало, чтобы узнать и понять любимую женщину». Многие комментаторы профессионально отметили, что обаяние этого поздравительного текста в том, что Макс Фадеев не делает работу за читателя, а предоставляет ему самому задуматься о времени, о своей семье.Другие отмечают то, что на фоне всех сексуальных скандалов, которыми сегодня заполнены странички «скороспелых звезд», поздравление продюсера своей супруге выглядят чистыми и светлыми. Все желают супругам долгих лет, здоровья и покоя в семье.