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| | Ким Кардашьян упомянула в завещании свои ногти и волосы

Ким Кардашьян упомянула в завещании свои ногти и волосы

Сегодня, 15:27
Звезда американского ток-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян в очередной раз удивила публику. Пышущая здоровьем 37-летняя красавица и мать своих детей внезапно задумалась о смерти и болезни, что заставило ее написать завещание, упомянув в нем отдельно свои ногти и волосы.

Ким Кардашьян упомянула в завещании свои ногти и волосы

 

Дело в том, что звезда очень переживает за свою внешность. Она всегда стремится быть на высоте во всем, что касается макияжа, маникюра и прически, но допускает, что может наступить момент, когда не сможет сама ухаживать за собой. Поэтому в завещании есть целый раздел, в котором звезда просит позаботиться о ее волосах, ногтях, макияже, если однажды она потеряет рассудок и не сможет общаться. Она подчеркивает, что в этом случае ей особенно будут нужны отличная прическа, качественный макияж и сногсшибательный маникюр и педикюр.

Ким Кардашьян упомянула в завещании свои ногти и волосы

 

Недавно Ким Кардашьян посетила Японию. В качестве отчета она опубликовала в соцсети несколько пикантных фотографий. На одной из них звезда ест лапшу топлес, а грудь прикрывает теми самыми волосами и миской с лапшичкой.
Дарья Светозарова
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