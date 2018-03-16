Бывшая избранница Павла Табакова ждёт ребёнка

Российская модель и актриса Маруся Фомина, состоявшая ранее в отношениях с сыном Олега Табакова Павлом, в данный момент ждёт ребёнка. Зрители заметили округлившийся живот Маруси во время модного показа в Москве.

Накануне в Москве был организован модный показ, на котором в качестве модели на подиуме появилась и сама Маруся Фомина. Многие зрители показа сразу же заметили округлившийся живот модели, который выделялся на фоне обтягивающего наряда российской красавицы. Однако, все слухи и предположения были позже развеяны Алексеем Киселёвым, который является нынешним избранником Фоминой, подтвердившим факт беременности своей пассии. В своём Instagram-аккаунте в разделе «Истории» Алексей Киселёв признался в любви своей беременной подруге, что вызвало восторг у множества её поклонников.

Александр Вест

Стоит напомнить, Табаков и Фомина познакомились ещё три года назад. Несмотря на разницу в возрасте (Павел на три года младше Маруси), у пары завязались романтические отношения, которые выразились в сожительстве, к которому молодые люди перешли уже через несколько недель после своего знакомства.