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| | Гарик Харламов нашел собаку-оборотня

Гарик Харламов нашел собаку-оборотня

Сегодня, 14:54
Гарик Харламов поделился с подписчиками в Instagram фотографией «самой смешной тени» из всех, которые он видел за последнее время. Поклонники не согласились с определением «смешная» и отметили, что на снимке запечатлен оборотень.

Гарик Харламов нашел собаку-оборотня

 

В Instagram-аккаунте Гарика Харламова появился новый снимок. На этот раз артист поделился не своей, а фотографией необычного пса. Эта собака имеет очень странную тень. Харламова, между тем, такая необычность позабавила. Подписчики артиста не согласились, что тень «смешная» и назвали пса «зловещим» посланником «из ада». Пользователи отметили, что это не собака, а оборотень, а тень показывает настоящую сущность животного, и пожелали, чтобы у всех были такие разоблачающие тени. Другие подписчики сравнили пса с чужим и чупакаброй.

Гарик Харламов нашел собаку-оборотня

 

Некоторые пользователи поддержали артиста и пошутили, что это тень его самого. Пост набрал более 12 тысяч лайков за полчаса.
Виктория Озерова
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