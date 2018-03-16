Садальский пожалел молодого Павла Табакова и рассказал ему о предательстве

Российский актер Станислав Садальский в социальных сетях опубликовал обращение к сыну известного режиссера Павлу Табакову и рассказал молодому человеку о предательстве, с которым ему придется столкнуться.

Домбровский Сергей

Уже сейчас в адрес Павла Табакова звучат нелестные комментарии. В скором времени парень узнает, чего стоят слова людей, поймет определение таких понятий, как честность, справедливость, дружба, лесть. Садальский меньше жалеет дочь великого актера, поскольку она еще маленькая и ничего не понимает. Вдове Табакова Марине Зудиной актер рекомендует по прошествии времени устраивать свою личную жизнь, поскольку жить одними воспоминаниями невозможно. Нужно смотреть с уверенностью в будущее и не обращать внимание на недоброжелателей.Олег Табаков умер 12 марта этого года от остановки сердца. Ранее медики обнаружили у режиссера заражение крови. Великого актера похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Леонидом Броневым и Владимиром Зельдиным.