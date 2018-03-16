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| | Рианна накрасила мужчинам губы

Рианна накрасила мужчинам губы

Сегодня, 14:32
Рианна презентовала губную помаду для всех полов. В Сети появился новый рекламный ролик от бренда популярной певицы Rihanna’s Fenty Beauty.

Рианна накрасила мужчинам губы

 

Производитель Rihanna’s Fenty Beauty решил оспорить социальные нормы и предложил представителям вех национальностей и полов пользоваться его продукцией. Для этого бренд выпустил новый рекламный ролик губной помады для всех RiRi’s Mattemoiselle lipstick. В видео в главной роли снялся популярный Instagram-блогер @BlameItOnKway. Он примерил на себя различные образы: от фитнес-инструктора до африканской рэп-звезды. При этом губы мужчины были накрашены каждый раз другим оттенком помады от Рианны в соответствии выбранному образу.

 

Напомним, что ранее манхэттенский фотограф-гомосексуалист Томас Эванс накрасил и раздел мускулистых мужчин для феминистской фотосессии.
Виктория Озерова
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