Нежные поздравления: Влад Соколовский и Рита Дакота отметили 4 годовщину отношений

Влад Соколовский считает время, проведенное с женой Ритой Дакотой, «нереально счастливым». Исполнитель поблагодарил возлюбленную за эти годы и отметил, что она делает его сильным. Рита Дакота в ответ так же нежно поздравила супруга с 4 годовщиной отношений.

Виктория Озерова

Накануне звездная пара Влад Соколовский и Рита Дакота отметили очередную годовщину отношений. Ровно 4 года назад началась их история любви, а сейчас они женаты и имеют маленькую дочь Мию. Соколовский в личном микроблоге трогательно поздравил супругу с торжественной датой. Экс-солист группы «БиС» рассказал, что считает эти 4 года «нереально счастливыми». Влад отметил, что супруга делает его сильным и «тем, кому море по колено» и поблагодарил ее за это. Рита Дакота, в свою очередь, так же нежно поздравила супруга. Она написала, что он «и есть Любовь».Напомним, что звезды поженились в 2015 году, прошлой осенью у них родилась дочь Мия.