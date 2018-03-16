Олег Газманов отказался от ребенка

Известие о том, что в свои 78 лет Эммануил Виторган вновь стал отцом стала чрезвычайно обсуждаемой и по этому поводу уже активно высказываются прочие артисты. Ранее это сделал Александр Маршал, а теперь и Олег Газманов, который отметил, что отказался от идеи рождения четвертого ребенка.

Николай Офицеров

Все дело в том, что певец уверен в том, что для малыша нужен молодой папа, который будет поспевать за энергичностью и действиями своего чада. Газманов в 66 лет сохраняет потрясающую физическую форму, но уверен в том, что даже этого недостаточно.Он признается, что в его планы обращение к суррогатной маме или использование процедуры зачатия в пробирке не входит. Газманов уверяет, что мечтает лишь о рождении внуков, так как чувствует, что энергии на еще одного ребенка у него может не хватить.», - уверяет Газманов.Его коллега по сцене Александр Маршал придерживается противоположной точки зрения. Он уверен в том, что детей много не бывает и рожать их следует для улучшения демографической ситуации в стране.