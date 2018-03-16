Олег Газманов отказался от ребенка

Все дело в том, что певец уверен в том, что для малыша нужен молодой папа, который будет поспевать за энергичностью и действиями своего чада. Газманов в 66 лет сохраняет потрясающую физическую форму, но уверен в том, что даже этого недостаточно.
Он признается, что в его планы обращение к суррогатной маме или использование процедуры зачатия в пробирке не входит. Газманов уверяет, что мечтает лишь о рождении внуков, так как чувствует, что энергии на еще одного ребенка у него может не хватить.
«Рожайте, пока молодые. Все же ребенку не нужен старый отец, ему нужен энергичный, который сможет среагировать на подвижность своего чада. В возрасте угнаться за его активностью невероятно трудно», - уверяет Газманов.
Его коллега по сцене Александр Маршал придерживается противоположной точки зрения. Он уверен в том, что детей много не бывает и рожать их следует для улучшения демографической ситуации в стране.