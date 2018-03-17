Юлия Высоцкая порадовала фанатов трогательным семейным фото

Популярная российская телеведущая Юлия Высоцкая не часто делится подробностями или снимками из семейной жизни. Однако недавно она опубликовала на своем официальном аккаунте в соцсети Instagram трогательное фото, которое привело в восторг ее подписчиков.

На фотографии Высоцкая запечатлена вместе со своим супругом, режиссером Андреем Кончаловским, который значительно старше ее, что абсолютно не вредит их браку, невзирая на неутешительные прогнозы некоторых завистников.

Пойда Анна

Фотография выглядит трогательной, но при этом навевает меланхолическое настроение, поскольку она выполнена в черно-белых тонах. Ведущая одета в легкое классическое пальто прямого кроя и шапку-ушанку, тогда как на ее муже красуется шляпа, строгие очки и темная верхняя одежда, делающая его более загадочным.Высоцкая также присовокупила к фото подпись, в которой выражает сожаление с уходом зимы, но продолжает верить и надеяться на чудо с приходом весны. Подписчики оценили красивый и необычный снимок с нотками меланхолии и ностальгии, который за короткий промежуток времени смог получить большое количество комментариев и более 27 тысяч «лайков».