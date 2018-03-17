«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

Сюжеты :

Сексологи: Велосипедистки намного чаще хотят заниматься сексом «Отправляла девушек на эскорт»: Шокирующая правда о Марии Мельниковой от экс-бойфренда Американская порнозвезда будет судиться со службой доставки пиццы из-за предложения секса за деньги Ученые: снижение физической активности способствует развитию диабета Глава МВД Украины рассказал о запрете голосовать на выборах президента России Режиссер Крыжовников снимет «взрослую» версию «Приключений Электроника» Российские олигархи в Лондоне опасаются участи Скрипаля Астрономы обнаружили на Марсе лицо героя киносаги "Звёздные войны" Одинока и счастлива: Бузова сама себе покупает дорогие подарки Фото грустной кошки растрогало пользователей соцсетей На конференции в Мельбурне презентован транспорт будущего В Таиланде игривый слоненок извалял американку лицом в грязи
| | Юлия Высоцкая порадовала фанатов трогательным семейным фото

Юлия Высоцкая порадовала фанатов трогательным семейным фото

Сегодня, 01:30
Популярная российская телеведущая Юлия Высоцкая не часто делится подробностями или снимками из семейной жизни. Однако недавно она опубликовала на своем официальном аккаунте в соцсети Instagram трогательное фото, которое привело в восторг ее подписчиков.

Юлия Высоцкая порадовала фанатов трогательным семейным фото

 

На фотографии Высоцкая запечатлена вместе со своим супругом, режиссером Андреем Кончаловским, который значительно старше ее, что абсолютно не вредит их браку, невзирая на неутешительные прогнозы некоторых завистников.

Юлия Высоцкая порадовала фанатов трогательным семейным фото

 

Фотография выглядит трогательной, но при этом навевает меланхолическое настроение, поскольку она выполнена в черно-белых тонах. Ведущая одета в легкое классическое пальто прямого кроя и шапку-ушанку, тогда как на ее муже красуется шляпа, строгие очки и темная верхняя одежда, делающая его более загадочным.

Высоцкая также присовокупила к фото подпись, в которой выражает сожаление с уходом зимы, но продолжает верить и надеяться на чудо с приходом весны. Подписчики оценили красивый и необычный снимок с нотками меланхолии и ностальгии, который за короткий промежуток времени смог получить большое количество комментариев и более 27 тысяч «лайков».
Пойда Анна
Новости по теме
Юлия Высоцкая опубликовала трогательный снимок со своим супругом
Юлия Высоцкая опубликовала трогательный снимок со своим супругом

Знаменитая актриса и телеведущая кулинарного шоу Юлия Высоцкая опубликовала в своем профиле в Instagram трогательное фото с супругом. Поклонники отметили, что

Юлия Высоцкая впервые за долгое время показала фото сына
Юлия Высоцкая впервые за долгое время показала фото сына

Известная телеведущая и актриса Юлия Высоцкая поделилась с поклонниками снимками своей семьи. Впервые после трагедии с дочерью актриса зарегистрировалась в

Юлия Высоцкая показалась в новом образе брюнетки
Юлия Высоцкая показалась в новом образе брюнетки

Юлия Высоцкая опубликовала фото в своем Instagram. На нем телеведущая показалась в новом образе брюнетки.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости