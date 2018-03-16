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| | Дочь Ксении Бородиной что-то подозревает

Дочь Ксении Бородиной что-то подозревает

Сегодня, 12:45
Принцесса Instagram и ведущая «Дома-2» Ксения Бородина не устает очаровывать фанатов новыми и умилительными фотографиями: как своими, так и своих дочерей. На сей раз поклонники получили прекрасную возможность лицезреть младшую дочь Ксении Теону в обворожительном пальто от Тиффани.

Дочь Ксении Бородиной что-то подозревает

 

Крошка запечатлена на фоне праздничных шаров. Однако несмотря на то, что на губах малышки играет улыбка, ее взгляд уж очень подозрительный. Правый глаз Теи хитро прищурила, словно пытаясь сфокусироваться на чем-то впереди. А вся ее поза скорее напоминает боевую стойку, чем обычное желание покрасоваться. «Не иначе, как Теи что-то подозревает», - подметили поклонники Ксении.

Большинство фанатов были сражены наповал непосредственной мордашкой маленькой «моднявки» – так ее назвала сама Бородина. Принцесса, красавица, Мадам Брошкина – и это далеко не полный перечень лестных эпитетов в адрес крошки Тетоны.

Однако восхищались красотой малышки не все пользователи. Некоторые не преминули отметить, что такое пальто уже видели на дочери Кати Жужы – Николь, а посему стильное пальто не эксклюзив, а едва ли не ширпотреб. «Еще бы, при таких доходах она красиво не выглядела!», - усомнились в природных заслугах девочки остальные недоброжелатели Ксении. «Будь у каждого из нас столько денег, мы бы своих детей не хуже одели», - возмущались еще более категоричные фолловеры.

Тем не менее, завистников у Теи оказалось неизмеримо меньше, чем тех, кто искренне ею восхищался. Таких набралось 184 тысяч человек.
Дарья Светозарова
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