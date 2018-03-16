Плющенко «зажег» в плавках на Мальдивах под песню Киркорова

Евгений Плющенко исполнил зажигательный танец на Мальдивах, продемонстрировав поклонникам идеальный прес. Там спортсмен сейчас проводит время с семьей, набираясь сил перед предстоящими соревнованиями.

К океану семья отправилась не в полном составе, поскольку дети его жены от первого брака, продюсера Яны Рудковской, остались в Москве, тогда как сам Евгений с избранницей, а также своим 11-летним сыном от Марии Ермак и общим сыном Александром наслаждаются океаном и теплым солнцем.

Пойда Анна