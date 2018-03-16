Плющенко «зажег» в плавках на Мальдивах под песню Киркорова

К океану семья отправилась не в полном составе, поскольку дети его жены от первого брака, продюсера Яны Рудковской, остались в Москве, тогда как сам Евгений с избранницей, а также своим 11-летним сыном от Марии Ермак и общим сыном Александром наслаждаются океаном и теплым солнцем.
Первые пару дней на Мальдивах фигурист отсыпался, не принимая участия в веселье и публикуя снимки, в то время как Яна Рудковская похвасталась точеной фигурой в открытом купальнике. Однако на третьи сутки он выложил на свою официальную страницу в соцсети Instagram фото, сделанное на фоне роскошного заката, при этом сам Плющенко предстал лишь в купальных плавках, сразив наповал своих поклонниц идеальным прессом с шестью кубиками.
Подписчикам также удалось еще раз увидеть подтянутое и спортивное тело фигуриста на видеозаписи, во время которой он в синих плавках выбегает из океана и начинает танцевать под новую песню Киркорова «Цвет настроения синий».