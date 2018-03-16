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| | В детстве над Анитой Цой издевался её отец

В детстве над Анитой Цой издевался её отец

Сегодня, 12:50
Прославленная отечественная певица Анита Цой побывала в гостях у Татьяны Устиновой на её телепередаче под названием «Мой герой». На съёмках программы певица вспомнила издевательства своего отца, которые она пережила в детстве.

В детстве над Анитой Цой издевался её отец

 

В очередном выпуске телешоу «Мой герой» Анита Цой побывала в качестве приглашенного гостя, поведав телезрителям ранее неизвестные подробности из её биографии. По словам Аниты, в детстве она нередко испытывала многочисленные нападки своего родного отца, который не гнушался издевательств над маленькой девочкой. Певица связала столь неадекватное поведение своего родителя с тем, что её отец всегда мечтал воспитывать сына, вымещая на ней злобу от несбывшихся надежд.

В сознательном возрасте из-за нейтрального отношения к отцу Анита Цой не испытывает тёплых чувств к нему, когда он наносит внезапные визиты к своей дочери. По словам певицы, она надеется, что её отец поменял мнение, осознав, что нет ничего плохого в том, чтобы иметь дочь, а не сына.
Александр Вест
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