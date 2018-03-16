«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

От Редактора

"Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

Лайнер погубило отсутствие ключа от сейфа с биноклем.

Сюжеты :

Лавров: Россия вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичное решение Лондона Рэпер Замай в новом клипе назвал русскую культуру «говном» Хакеры сумели внедрить антивирус в вирус На корабле адмирала Нельсона разгуливал призрак в длинном халате Ольга Бузова готова раскрыть «страшную правду» о рэпере Моте Поклонская с помощью ЦИК хочет снять с выборов кандидатуру Собчак Стюардессы самолета сломали кабинку туалета, чтобы прервать секс пассажиров Показана работа самообучаемой камеры от Huawei P20 Савченко просит Путина посадить ее в российскую тюрьму Женщина съела сырой фарш с маслом и закусила неочищенным лимоном Валентин Гафт шокировал всех на похоронах Табакова Анна Седокова рассказала, как худеет к лету
| | Марк Розовский отрицает все обвинения в изнасиловании своей студентки

Марк Розовский отрицает все обвинения в изнасиловании своей студентки

Сегодня, 12:41
Актриса и певица Фатима Абаскулиева обвинила режиссера Марка Розовского в совращении и изнасиловании. Об этом она заявила в прямом эфире, участвуя в ток-шоу Андрея Малахова. Девушка поведала на всю страну о том, что будучи студенткой знаменитого режиссера, она подверглась домогательствам с его стороны и была им изнасилована.

Марк Розовский отрицает все обвинения в изнасиловании своей студентки

 

Инцидент произошел двенадцать лет назад, но она была вынуждена все эти годы молчать, так как боялась мести влиятельного режиссера. Однако недавние разоблачения в Голливуде мотивировали девушку рассказать народу всю правду.

Актриса, перед своим громким заявлением, добровольно прошла проверку на полиграфе и получила экспертное заключение о том, что речь идет не об изнасиловании, а о попытке совращения. Меж тем, Марк Розовский полностью отрицает свою причастность к подобного рода деяниям. Он не хочет участвовать ни в каких ток-шоу, отказывается давать какие-либо комментарии и, вообще, не хочет «колыхать всю эту грязь».

Он пообщался со своими адвокатами и намерен погасить этот сексуальный скандал через решение суда. Налицо, полагает Розовский, состав преступления о клевете и «скучный судебный приговор поставит точку в этом деле, не добавляя скандальной популярности Абаскулиевой». Адвокаты полагают, что у бывшей студентки главного режиссера театра «У Никитских ворот» нет никаких шансов выиграть дело уже только потому, что прошли все сроки исковой давности события.
Сергей Денисов
Новости по теме
Режиссер Марк Розовский ответил на обвинение в изнасиловании актрисы
Режиссер Марк Розовский ответил на обвинение в изнасиловании актрисы

Актриса Фатима Абаскулиева недавно заявила, что 12 лет назад тогда еще ее преподаватель режиссер Марк Розовский изнасиловал ее. Чтобы выяснить, что в ее

Режиссёра Марка Розовского обвиняют в сексуальном насилии
Режиссёра Марка Розовского обвиняют в сексуальном насилии

Актриса Фатима Абаскулиева рассказала о сексуальном домогательстве со стороны Марка Розовского, когда та была ещё его студенткой.

Режиссера Романа Полански обвиняют в изнасиловании актрисы
Режиссера Романа Полански обвиняют в изнасиловании актрисы

Режиссера Романа Полански 61-летняя немецкая актриса Ренате Лангер обвинила в изнасиловании. Издание New York Times уточняет, что надругательство произошло в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости