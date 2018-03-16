Марк Розовский отрицает все обвинения в изнасиловании своей студентки

Актриса и певица Фатима Абаскулиева обвинила режиссера Марка Розовского в совращении и изнасиловании. Об этом она заявила в прямом эфире, участвуя в ток-шоу Андрея Малахова. Девушка поведала на всю страну о том, что будучи студенткой знаменитого режиссера, она подверглась домогательствам с его стороны и была им изнасилована.

Сергей Денисов

Инцидент произошел двенадцать лет назад, но она была вынуждена все эти годы молчать, так как боялась мести влиятельного режиссера. Однако недавние разоблачения в Голливуде мотивировали девушку рассказать народу всю правду.Актриса, перед своим громким заявлением, добровольно прошла проверку на полиграфе и получила экспертное заключение о том, что речь идет не об изнасиловании, а о попытке совращения. Меж тем, Марк Розовский полностью отрицает свою причастность к подобного рода деяниям. Он не хочет участвовать ни в каких ток-шоу, отказывается давать какие-либо комментарии и, вообще, не хочет «колыхать всю эту грязь».Он пообщался со своими адвокатами и намерен погасить этот сексуальный скандал через решение суда. Налицо, полагает Розовский, состав преступления о клевете и «скучный судебный приговор поставит точку в этом деле, не добавляя скандальной популярности Абаскулиевой». Адвокаты полагают, что у бывшей студентки главного режиссера театра «У Никитских ворот» нет никаких шансов выиграть дело уже только потому, что прошли все сроки исковой давности события.