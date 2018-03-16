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Рэпер Замай в новом клипе назвал русскую культуру «говном»

Сегодня, 12:39
Репер Замай «презирает» культуру и сжигает книги. Накануне он выпустил новый клип на трек «Имя», в котором назвал русскую культуру «говном».

Рэпер Замай в новом клипе назвал русскую культуру «говном»


До баттла Гнойного и Оксимирона сосчитать тех, кто знал имя рэпера Замая и объединение «Антихайп», можно было буквально на пальцах, но теперь он стал достаточно узнаваемой фигурой и потому внимание к его творчеству заметно увеличилось.

Видео было размещено на YouTube-канале RNSNS. В своем клипе Замай рассуждает о русской культуре и говорит, что Бродский, Пелевин и «Москва-Петушки» никому не нужные писатели и произведения. Люди должны радоваться тому, что он живет с ними в одно время. Также в ролике показано, как он берет перечисленные книги и сжигает их.

«Ваша культура говно, но я тут пришел, чтобы спасти Русь», - скромно, в фирменном стиле «Антихайпа», заявляет Замай. Если учитывать то, что его более популярный коллега Гнойный называет себя «Владимиром Путиным» от русского рэпа, то заявление Замая звучит вполне «разумно», отталкиваясь от логики членов творческого объединения.

Заканчивается клип на фоне граффити с портретом Замая, которая появилось в Петербурге еще в конце ферваля. Многие пользователи YouTube утвердительно решили, что граффити появилось именно для музыкального видео.
Николай Офицеров
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