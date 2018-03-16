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| | Алиса Вокс рассказала о том, как ее раздевал Сергей Шнуров

Алиса Вокс рассказала о том, как ее раздевал Сергей Шнуров

Сегодня, 12:33
Бывшая вокалистка группы «Ленинград» Алиса Вокс рассказала, что ей пришлось пережить за время участия в коллективе. Оказалось, что девушке пришлось пережить немало унижений, поскольку она стала главной слабостью фронтмена «Ленинграда» - Сергея Шнурова. Однако главное пришлось на ту пору, когда в стране принимался закон о запрете нецензурной брани.

Алиса Вокс рассказала о том, как ее раздевал Сергей Шнуров

 

Алиса поведала, что ее решение покинуть коллектив не было спонтанным. По ее словам, через три года после работы в группе у нее стали портиться отношения с руководителем и 12 марта 2016 она впервые сказала, что хочет уйти в сольное плавание. Девушка предупредила артиста, что останется в «Ленинграде» ровно столько, сколько потребуется для поиска замены и даже пообещала заняться этим вопросом. Сергей воспринял эту информацию вполне спокойно, но так было лишь на первый взгляд. Пока Вокс отбирала себе преемниц, фронтмен укатил на концерт с двумя другими девушками и даже не стал отвечать на звонки Алисы. Позже перезвонил, пробурчал что-то невнятное и даже не разрешил попрощаться с бывшими коллегами, хотя отношения с другими «ленинградцами» у певицы были отличные. С некоторыми из них девушка поддерживает теплые отношения и по сей день.


Однако даже после этого Алиса нашла в себе силы простить Сергея, и лишь эпизод, произошедший 6 июня 2014 года не дает до сих пор ей спать по ночам. В тот день девушка выступала на концерте. В стране как раз принимали закон о запрете мата и Шнуров был взвинчен, даже паниковал. В итоге он решил сделать ход конем и заставил раздеться Алису прямо на сцене. В итоге жертва 25-летней артистки была напрасной – закон никак не затронул Сергея, а вот жизнь Вокс навсегда разделилась на «до» и «после».
Дарья Светозарова
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