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| | В детстве Дженнифер Лопес страдала от домогательств из-за большой груди

В детстве Дженнифер Лопес страдала от домогательств из-за большой груди

Сегодня, 12:21
Певица Дженнифер Лопес сообщила о домогательствах, которым она подвергалась в детском возрасте из-за рано сформировавшейся фигуры. Она поведала о неприятных эпизодах, пережитых ею в несовершеннолетнем возрасте в журнале Harper’s Bazaar.

В детстве Дженнифер Лопес страдала от домогательств из-за большой груди

 

По словам звезды, ей пришлось столкнуться с домогательствами со стороны режиссера, имя которого она не пожелала разглашать, во время своей первой съемки в кино. В рамках кастинга мужчина потребовал от Дженнифер Лопес снять футболку и продемонстрировать свою грудь.

Однако исполнительница наотрез отказалась следовать подобным «инструкциям», хотя после она испугалась последствий своего отказа, в результате которого ей могли не дать роль в ленте. Тем не менее, Джей Ло все равно смогла получить свою роль в картине, которая стала ее дебютом.
Пойда Анна
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