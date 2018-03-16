В детстве Дженнифер Лопес страдала от домогательств из-за большой груди

Певица Дженнифер Лопес сообщила о домогательствах, которым она подвергалась в детском возрасте из-за рано сформировавшейся фигуры. Она поведала о неприятных эпизодах, пережитых ею в несовершеннолетнем возрасте в журнале Harper’s Bazaar.

Пойда Анна

По словам звезды, ей пришлось столкнуться с домогательствами со стороны режиссера, имя которого она не пожелала разглашать, во время своей первой съемки в кино. В рамках кастинга мужчина потребовал от Дженнифер Лопес снять футболку и продемонстрировать свою грудь.Однако исполнительница наотрез отказалась следовать подобным «инструкциям», хотя после она испугалась последствий своего отказа, в результате которого ей могли не дать роль в ленте. Тем не менее, Джей Ло все равно смогла получить свою роль в картине, которая стала ее дебютом.